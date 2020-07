Randalierer bewerfen Polizisten bei Einsatz mit Flaschen

Auslöser für die Krawalle war eine Massenschlägerei zwischen 25-30 Beteiligten.

Am Samstagabend eskalierte die Situation am Opernplatz in Frankfurt. Der Ort, der in den vergangenen Wochen zur Partyzone geworden ist, war gestern Schauplatz von Krawallen. Um etwa 1 Uhr nachts kippte die Stimmung - rund 3.000 Menschen feierten noch, als eine Massenschlägerei zwischen 25-30 Beteiligten ausbrach. Als die Polizei eintraf, randalierten 500-800 Personen und bewarfen die Polizisten. Fünf Beamte wurden verletzt. 39 Personen wurden festgenommen.

#Opernplatz1807



Gegen 3:00 Uhr wurde eine verletzte Person mit Kopfwunde gemeldet. Vorausgegangen sein soll eine Schlägerei mit mehr als 20 Beteiligten.



Streifen wurden nach dort verlegt, um in der Sache aufzuklären und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.



// #FfM #Opernplatz — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) July 19, 2020

Als eine Schlägerei mit 25-30 Beteiligten losbrach und ein Mann blutend am Lucae-Brunnen lag, schritten zehn Polizisten ein, um das Opfer zu retten. Die Beamten wurden von den Teilnehmern der Schlägerei attackiert - es wurden Gläser und Flaschen auf die Einsatzkräfte geworfen. Die Polizei forderte Verstärkung an.

Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt sagt zu den Ausschreitungen: "Ich verurteile die Angriffe auf unsere Beamtinnen und Beamten aufs schärfste. Das Verhalten der Randalierer ist absolut inakzeptabel. Die Beteiligten müssen umgehend zur Rechenschaft gezogen werden. Auch müssen wir die Polizeipräsenz an solchen Hotspots erhöhen."