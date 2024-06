Rekordwahlbeteiligung und immer mehr Polizei in Paris

Isabelle Daniel berichtet live aus Paris über die Frankreich-Wahl.

In Frankreich zeichnet sich eine Rekordwahlbeteiligung ab. Mehr als doppelt so viele wie bei den Parlamentswahlen 2022 haben bis Mittag bereits gewählt. Statt knapp 12Prozent haben bereits über 25 Prozent ihre Stimme abgegeben. Das zeigt für wie entscheidend und historisch diese Wahl angesehen wird. Eine so hohes Votum könnte auf Überraschungen hindeuten, meinen jetzt Experten.

Immer mehr Polizeibusse in Paris

Gleichzeitig rüstet die Pariser Polizei seit 13.30 Uhr massiv ihre Präsenz auf. Immer mehr Polizeibusse erscheinen in der Pariser Innenstadt und heiklen Orten der französischen Hauptstadt. Hier werden Ausschreitungen erwartet. Ein Polizist sagt oe24: "Wir müssen rechtzeitig vorbereitet sein auf spontane Demonstrationen oder Aufeinanderprallen der Gruppen".

© Getty ×

Der erste Exit–Poll wird für 20 Uhr erwartet.