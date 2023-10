× Restaurant kocht mit Topf, der 60 Jahre nicht abgewaschen wurde

Vorsicht, bei diesen Bildern herrscht Würge-Gefahr!

Mit nicht abgewaschenem Geschirr noch einmal etwas zu kochen oder daraus zu essen, ist in den eigenen vier Wänden vielleicht noch denkbar – und auch nur, wenn noch nicht viel Zeit vergangen ist. Im Restaurant dagegen wäre es ein No-Go, Geschirr spätestens am Ende des Tages nicht abzuwaschen.

Doch in einem Lokal in Japan gelten offenbar andere Regeln. Im "Abe-chan" in Tokio wird in der Küche seit 60 (!) Jahren mit einem Topf gekocht, der in all den Jahrzehnten kein einziges Mal (!) abgespült wurde. So berichten es zumindest japanische Medien.

Die Geschichte klingt jedoch durchaus glaubwürdig, wenn man das Foto des Saucen-Bottichs betrachtet. Vom Gefäß selbst ist nämlich abgesehen vom Rand kaum noch etwas zu sehen. Abgetropfte Reste haben sich über die Jahre angehäuft und einen riesigen, dunklen Klumpen-Ring geformt.

Topf wird täglich weiterverwendet

Bei diesem Anblick kaum zu glauben: Tatsächlich soll im Abe-chan in dem Ekel-Topf täglich die Sauce für Yakitori-Fleischspieße zubereitet werden. Dabei erinnert die Brühe darin in Farbe und Konsistenz eher an Schmieröl als an eine würzige Garnierung.

Aber: Das Restaurant kommt bei seinen Gästen durchaus gut an. Auf Google kommt das Abe-chan bei über 550 Bewertungen auf 4,1 von 5 Sternen. Die Meinungen zum Essen reichen dabei von "sehr gut" bis "widerlich".

Besitzer will Tradition bewahren

Warum sich das Lokal ursprünglich entschieden hat, den Topf ungereinigt immer weiter zu benutzen, ist nicht überliefert. Der heutige Besitzer wird aber zitiert, er wolle die Tradition seiner Vorfahren wahren. Er sei überzeugt, dass das Verfahren der Yakitori-Sauce erst den "köstlichen" Geschmack verleihe.

Übrigens: Mit dem Gesundheitsamt soll es trotz des Ekel-Topfs nie Probleme gegeben haben.