Retro-Flash! Neues Nintendo Museum in Japan öffnet seine Tore

Viele von uns erinnern sich noch an das erste Mal, als sie einen Nintendo Entertainment System-Controller in die Hand nahmen und in die bunten Welten von Super Mario, Zelda und Donkey Kong eintauchten. Für alle, die diese Spiele prägten, ist Japans neues Nintendo Museum ein absolutes Muss.

Am 2. Oktober eröffnet, befindet sich das interaktive Museum auf dem ehemaligen Fabrikgelände von Nintendo in Uji, etwa eine Stunde südlich von Kyoto. Es erstreckt sich über drei Gebäude und führt Besucher durch die 135-jährige Geschichte des Unternehmens. Dabei zeigt es seltene Konsolen, Prototypen, interaktive Spiele und bietet sogar ein thematisches Burger-Restaurant.

Das Highlight des Museums ist der "Discover"-Bereich, in dem nahezu jedes jemals veröffentlichte Produkt von Nintendo ausgestellt ist, einschließlich seltener Prototypen. Zusätzlich gibt es interaktive Spiele, darunter der "Big Controller", der es den Besuchern ermöglicht, klassische Nintendo-Spiele mit übergroßen Controllern zu spielen.

Ein Besuch erfordert jedoch eine gewisse Planung: Tickets können nur über eine Verlosung auf der Museumswebsite mindestens drei Monate im Voraus reserviert werden. Gewinner werden zwei Monate vor dem Besuch benachrichtigt, und die Tickets kosten 3.300 Yen (ca. 23 Dollar) für Erwachsene und 2.200 Yen (ca. 15 Dollar) für Kinder.

Einige Bereiche des Museums erheben zusätzliche Eintrittsgebühren.