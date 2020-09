"Rettet die Kinder aus der Moria-Hölle"

Was soll mit 4.000 Kindern und Minderjährigen aus dem abgebrannten Flüchtlings­lager Moria passieren?

Moria/Wien. Die Situation ist katastrophal: 13.000 Menschen hausen jetzt um das abgebrannte Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Lesbos. Darunter zumindest 4.000 Kinder. Die Menschen liegen auf Straßen. Es hat mehr als 30 Grad, die Sonne brennt, überall Staub. Die Bedingungen sind unwürdig. Es gibt kein Wasser, keine Verpflegung, keine Hygiene: „Ich habe das Gefühl, dass sie seit Tagen absichtlich nicht mit Hilfe versorgt werden“, klagt etwa Ewa Ernst-Dziedzic, außenpolitische Sprecherin der Grünen, im ÖSTERREICH-Interview. Sie ist seit Donnerstag in Moria, beschreibt die Zustände als „verheerender, als ich gedacht habe“.

Türkis bleibt hart: Keine Aufnahme in Österreich

Ablehnung. Deutschland und Frankreich nehmen jeweils zumindest 150 Minderjährige aus Moria ab. Österreich lehnt die Aufnahme weiterhin kategorisch ab, obwohl Bundespräsident Alexander Van der Bellen appellierte: „Geflüchtete Menschen in Moria und besonders Kinder ohne Eltern brauchen unsere Hilfe. Europa und Österreich haben, da bin ich zuversichtlich, die Größe und Menschlichkeit, jetzt das Richtige zu tun.“

Vizekanzler Kogler will Kinder zu uns holen

Krach. Der Streit um die Aufnahme eskaliert in der Regierung weiter. Vize Kogler argumentiert im Standard: „Ich erwarte mir mehr Menschlichkeit und weniger Zynismus. Wenn sogar der bayerische Ministerpräsident Kinder aufnehmen kann, dann kann das Österreich auch.“ Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer greift die ÖVP frontal an, sagte über den Koalitionskrach in dieser Frage: „Wir sind kampfbereit.“

Dziedzic (Grüne): "Verheerend, die Hilfe kommt nicht an"

Grün-Politikerin Ernst-Dziedzic ist im Lager Moria auf der Insel Lesbos.

