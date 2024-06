Riesen-Rätsel: Schlug ein Meteorit im Mittelmeer ein?

Was steckt dahinter? Das Mittelmeer wurde von einem Mega-Knall erschüttert und keiner weiß so recht, was dahintersteckt.

Alles geschah am Donnerstag. Eine Messstation gab auf der Insel Elba ein „seismisches, akustisches Ereignis" an.

Donner und lauter Knall Zu hören waren Donner und lauter Knall. Über 60 km erstreckte sich der Knall und dessen Folgen: Häuser gerieten ins Wanken und Fenster zerbrachen. Über die Hintergründe wird jetzt wild spekuliert. Diese Erklärung kann man ausschließen Eines kann ausgeschlossen werden: Es war kein Erbeben! Das verneinten italienische Behörden . Experten haben nun eine unglaublich Theorie, was der wahre Grund sein könnte, der die Mittelmeeranrainer erschaudern ließ. Meteorit oder Flugzeug? Die Vermutung: Es war ein Meteorit, der mitten im Mittelmeer einschlug. Das geophysikalische Institut der Region erklärte, Messungen zufolge habe sich der Auslöser der Erschütterung mit einer Geschwindigkeit von mehr als 600 Kilometern pro Sekunde bewegt. „Ein in die Atmosphäre eingedrungener Meteorit scheint am wahrscheinlichsten und steht im Einklang mit den registrierten Daten." Ein Fragment eines Asteroiden könnte demnach eingeschlagen haben. Andere Theorien vermuten gar ein abgestürztes Flugzeug. Was es wirklich war, das ist bis heute unklar!