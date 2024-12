Rita S. (†75) starb bei Weihnachtsmarkt-Anschlag

Rita S. (†75) starb beim Anschlag in Magdeburg. Ihre Familie sammelt auf der Plattform "Gofundme" Spenden, um die Beerdigung der "geliebten Mama und Oma" stemmen zu können.

Deutschland. Beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitagabend waren fünf Menschen getötet und rund 200 teilweise schwer verletzt worden. Rita S. ist eines der Todesopfers der Amokfahrt. Ihre Familie schreibt auf der Spenden-Plattform "Gofundme": "Am 20. Dezember 2024 verloren wir unsere geliebte Mama, Freundin und Oma Rita Staab im tragischen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt." Die 75-jährige Rita sei mit ihren beiden Töchtern und ihren drei Enkelkindern vor Ort gewesen, "als das unvorstellbare Unglück geschah", berichtet die Familie.

Nun steht Ritas Familie vor der Herausforderung die Beerdigung finanziell zu stemmen. Die Familie hat daher eine Spenden-Aktion auf der Plattform "Gofundme" gestartet. "Wir bitten um Unterstützung, um die Beerdigung und die damit verbundenen Kosten zu decken. Jede Spende hilft und ist ein wertvoller Beitrag, um unsere Mama in dieser schweren Zeit zu ehren", so der Eintrag auf der Spendenseite.

Bis Dienstag wurde bereits die beachtliche Summe von 12.000 € gesammelt.

Am Freitagabend war der aus Saudi-Arabien stammende Taleb A. mit einem Pkw in den Weihnachtsmarkt im Zentrum Magdeburgs gefahren. Fünf Menschen wurden dabei getötet, 200 Menschen wurden verletzt, etwa 40 von ihnen schwer oder sehr schwer. Die Universitätsklinik in Magdeburg teilte via Facebook mit, es würden noch 72 Verletzte versorgt, darunter 15 Schwerverletzte.