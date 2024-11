Russischer Ballett-Star (39) stürzt vom Balkon in den Tod

Der Ausnahmetänzer Vladimir Shklyarov starb im Alter von nur 39 Jahren. Die russischen Behörden sprechen von einem Unfall.

Wie das Mariinski-Theater in Sankt Petersburg bekanntgab, starb der russische Ballettstar Vladimir Shklyarov in der Nacht vom Freitag auf Samstag. Laut "New York Times" sei Shklyarov beim Rauchen vom Balkon gestürzt. Die Zeitung beruft sich auf eine Telegram-Nachricht der ehemaligen Ballerina Irina Bartnovskaya. Demnach habe der Tänzer wegen einer bevorstehenden Operation Schmerzmittel genommen. Er sei in Sankt Petersburg auf einen "sehr schmalen Balkon" gegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Dann sei es zu dem Unfall gekommen, bei dem er fünf Stockwerke tief gestürzt sei. Der Ballett-Star sei sofort tot gewesen.

Die russischen Behörden gehen von einem Unfall aus. Shklyarov war ein international gefeierter Star des Balletts und trat unter anderem an der Metropolitan Opera in New York und dem Royal Opera House in London auf.

Der Ballett-Star hatte sich nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen den Überfall auf die Ukraine positioniert. In den vergangenen Jahren waren immer wieder regimekritische Russen bei ungeklärten Unfällen, häufig Fensterstürzen, ums Leben gekommen.