Russischer Jet brennt auf türkischem Flughafen

Ein Flugzeugbrand hat am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen am türkischen Flughafen Antalya geführt.

Alle Landungen in Antalya seien untersagt worden, teilte das türkische Verkehrsministerium am Abend mit. Zuvor hatte das Triebwerk eines russischen Passagierjets des Typs Sukhoi Superjet 100 Feuer gefangen. Ein von der Nachrichtenseite Airport Haber geteiltes Video zeigte, wie Rettungskräfte am Brandort eintreffen, während Flammen und Rauch aus dem Triebwerk aufsteigen.

#sondakika



Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar!



Rusya merkezli Azimuth Hava Yolları'na ait yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı.



Tahliye işlemleri başlatılırken, havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. pic.twitter.com/EuJ7ivtel6 — AERONEWS24 (@aeronews24com) November 24, 2024

Laut dem Ministerium konnten 89 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder aus dem brennenden Jet gerettet werden. Der Brand sei nach der Landung des Flugzeugs der russischen Gesellschaft Azimuth Airlines ausgebrochen. Es sei um 19.25 Uhr MEZ vom russischen Schwarzmeerort Sotschi in Antalya gelandet. Das Landeverbot sollte noch bis 2.00 Uhr Früh (MEZ) gelten.