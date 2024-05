Russland droht erneut mit Angriffen auf britische Ziele

Im Fall des Einsatzes britischer Waffen bei ukrainischen Angriffen auf russisches Gebiet

Moskau. Russland droht mit Angriffen auf britische Ziele, falls die Ukraine mit britischen Waffen russisches Territorium beschießen sollte. In einem solchen Szenario könnten britische Ziele "auf Territorium der Ukraine und über deren Grenzen hinaus" ins Visier genommen werden, sagt Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag vor Journalisten in Moskau. Sie bekräftigt damit eine Warnung, welche die russische Führung erst kürzlich ausgesprochen hatte.

Anlass war die Erklärung des britischen Außenministers David Cameron, dass die Ukraine das Recht habe, von London gelieferte Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen. Russland reagierte empört auf diese Äußerung und führte sie als einen der Gründe an, warum man sich für Militärübungen entschieden habe, die eine Simulation des Starts taktischer Atomraketen umfassen.