Ukraine: Russland greift erneut aus der Luft an

Russland hat die Ukraine nach Angaben des dortigen Militärs erneut mit nächtlichen Luftangriffen überzogen.

Insgesamt seien neun Regionen in der Mitte, im Norden und im Süden des Landes ins Visier genommen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Drei Raketen und 25 Drohnen seien abgeschossen worden.

In Kiew war es in diesem Monat der fünfte Raketenangriff, wie das Militär erklärte. Luftalarm habe es in der Hauptstadt im August 41 Mal gegeben. Erst am Montag hatte das Militär nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf Kiew abgewehrt.

Attacke konnte abgewehrt werden

Ersten Erkenntnissen zufolge konnte auch die jüngste Attacke auf Kiew abgewehrt werden, wie die Militärverwaltung der Hauptstadt ebenfalls auf Telegram bekannt gab. Es habe keine Verletzten oder Sachschäden gegeben. Luftabwehreinheiten seien in den frühen Morgenstunden im Einsatz gewesen. Augenzeugen berichteten von Explosionen, die wie der Einsatz von Luftabwehreinheiten geklungen hätten. Aus Moskau gab es zunächst keine Stellungnahme zu den jüngsten Angriffen.