Schallenberg: Besuch im Oman

Eröffnung einer österreichischen Botschaft und Ministertreffen in Maskat - In Begleitung von Wirtschaftsdelegation.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) schließt am Montag seine viertägige Reise an den Persischen Golf mit einem Besuch im Sultanat Oman ab. In der Hauptstadt Maskat steht unter anderem die Eröffnung einer österreichischen Botschaft auf dem Programm. Zudem wird Schallenberg seinen Amtskollegen Sayyid Badr al-Busaidi sowie den "Minister für den Königlichen Hof", General Sultan al-Nu'amani, und den Minister für Handel und Industrie, Qais al-Yousef, treffen.

Schallenberg wird bei seinem Trip auf die Arabische Halbinsel, der ihn zuvor auch in der Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien führte, von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Die Rückkehr nach Wien ist für den späten Montagabend vorgesehen.