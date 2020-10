Schock: Riesen-Spinne versteckt sich in Ohrschützer

Olly Hurst setzte zur Arbeit ein Paar geräuschhemmender Ohrschützer auf und merkte plötzlich, dass etwas nicht stimmte ...

Australien. Ein Installateur in Perth machte eine schockierende Entdeckung: Für seine Arbeit setzte sich Olly Hurst ein Paar geräuschhemmender Ohrschützer auf und merkte plötzlich ein kribbeln im Ohr. Er nahm sie wieder ab und machte in einer der Muscheln einen gruseligen Fund. Eine riesige Spinne hatte sich darin eingenistet. Hurst stellte seine Schock-Entdeckung in einem Video auf Facebook.

Darin ist zu sehen wie Hurst versucht die Riesenkrabbenspinne herauszuschütteln. "Mmmmh, ekelhaft", sagt er dabei. "Ich habe gemerkt, dass in meinem Ohr etwas kribbelte. Sie hat keinen Bock rauszukommen. Sie ist glücklich da drin", kommentiert er weiter.

Er bekommt das Tier aber nicht aus der Ohrmuschel und wirft die Ohrschützer schließlich lachend auf den Boden.