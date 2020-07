Schüsse bei irrer Amokfahrt

Unfassbare Videoaufnahmen aus Berlin: bei einer Polizeikontrolle flüchtet ein Pkw-Fahrer und rammt alles, was ihm in die Quere kam.

Berlin. Szenen wie aus einem Actionfilm spielten sich am Donnerstag in Berlin ab. Als Polizeibeamte einen Pkw-Lenker kontrollieren wollten, flüchtete dieser in seinem BMW. Kurz darauf crashte der flüchtige Fahrer in ein Taxi - offenbar bildete sich auf der gewählten Flucht-Strecke ein Stau, der den Flüchtigen an der Weiterfahrt hinderte.

Im Video sind zunächst zwei Schüsse, die offenbar aus der Waffe eines Polizisten stammen zu hören. Der BMW-Lenker rast dennoch auf den Beamten in gelber Warnweste zu und crasht daraufhin in die Stau-Kolonne.

Als der Wagen des Flüchtigen schließlich zum Stillstand kommt versuchen Polizisten den Mann zu stellen, dieser flüchtete jedoch zu Fuß weiter. Durch das couragierte Eingreifen eines Zeugen konnte der Mann jedoch kurz darauf überwältigt werden.

Der Zugriff nur wenige Meter weiter.an der Ecke Walterstraße. Der Mann wird überwältigt.

