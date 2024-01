Schüsse im Obersten Gerichtshof von Colorado

Am frühen Dienstag wurde ein Mann festgenommen. Er war über Nacht in den Obersten Gerichtshof von Colorado eingebrochen und hatte im Gebäude das Feuer eröffnet.

Der Einbruch erfolgte zwei Wochen nachdem das Gericht mit 4 zu 3 Stimmen entschieden hatte, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump von der Wahl 2024 auszuschließen. Das Gericht stellte fest, dass er aufgrund des „Aufstandsverbots“ des 14. Verfassungszusatzes nicht zur Ausübung eines Amtes berechtigt sei.



In der Pressemitteilung der Staatsspolizei hieß es, dass es keine Verletzungen bei den Gebäudebewohnern, dem Verdächtigen oder dem Polizeipersonal gab. Es wurden jedoch erhebliche und umfangreiche Schäden am Gebäude festgestellt.



Ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der 13th Avenue und Lincoln Street in Denver in der Nähe des Ralph L. Carr Colorado Judicial Center ging dem Vorfall voraus. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates befindet sich in diesem Gebäude. Eine an diesem Unfall beteiligte Person „zielte Berichten zufolge mit einer Pistole auf den anderen Fahrer“, heißt es in der Pressemitteilung. Diese Person schoss dann durch ein Fenster an der Ostseite des Justizzentrums und drang in das Gebäude ein.

Der Täter bedrohte einen unbewaffneten Wachmann mit einer Waffe und nahm ihm die Schlüssel ab. Anschließend begab er sich in das Gebäude, wo er weitere Schüsse abfeuerte. Laut Mitteilung rief der Verdächtige um 3 Uhr morgens die Notrufnummer 911 an und stellte sich der Polizei. Die Behörden glauben nicht, dass der Vorfall in Zusammenhang mit früheren Drohungen gegen Staatsrichter steht.