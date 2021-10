Schütze in Ägypten tötete zwei Polizisten

Beamte wollten Mann wegen illegalen Waffenhandels festnehmen.

Ein Schütze hat in Ägypten zwei Polizisten getötet und zwei weitere verletzt. Bei dem Schusswechsel in Ismailia am Suezkanal sei der Täter dann ebenfalls getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Polizisten hatten den Mann demnach in der Stadt im Nordosten des Landes wegen illegalen Waffenhandels festnehmen wollen, als er das Feuer eröffnete

Einem Medienbericht zufolge verschanzte er sich zeitweise auf einem Hausdach und schoss von dort mit einem Gewehr auf die Beamten. In Ägypten gelten strenge Waffengesetze. Wer nicht für Militär, Polizei oder einen Sicherheitsdienst arbeitet, kann nur in einem sehr schwierigen Verfahren legal eine Waffe tragen

Nach Schätzungen der US-Organisation Small Arms Survey aus dem Jahr 2018 gab es in Ägypten durchschnittlich vier zivil genutzte Schusswaffen pro 100 Einwohner. Beim Spitzenreiter USA waren es dagegen 120 solcher Waffen pro 100 Einwohner. Auch Österreich liegt nach diesen Daten zwar deutlich hinter den USA, aber im Spitzenfeld. Hier kamen demnach 30 zivil genutzte Schusswaffen auf 100 Einwohner.