Schwimmer am Traumstrand von Hai attackiert

Hai-Alarm in Kalifornien. Ein Schwimmer wurde am Sonntagmorgen in Del Mar in der Nähe von San Diego von einem Hai attackiert und gebissen. Der 46-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Die Attacke ereignete sich etwa 100 Meter vom Strand entfernt. Der Mann war mit etwa 10 weiteren Personen im Wasser als der Hai seinem Opfer in den Oberkörper sowie in den linken Arm biss. Aufgrund des schlechten Wetters hatte kein Mitglied der Gruppe das Tier gesehen.

Die Behörden haben den Strand umgehend gesperrt. Es handelte sich um die zweite Hai-Attacke in Kalifornien innerhalb einer Woche. Erst vor wenigen Tagen war in San Clemente, 66 Kilometer nördlich von Del Mar, ein Surfer angegriffen worden.