Selenskyj: Neuer Deal-Entwurf der USA völlig anders

Kiew will kein Abkommen akzeptieren, das Integration in die Europäische Union bedroht

Die Führung der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj von den USA einen neuen Entwurf für ein Mineralienabkommen erhalten, der "völlig anders" als ein früherer sei. Das müsse nun noch einmal von Juristen geprüft werden, sagt Selenskyj vor der Presse in Kiew. Daher sei es zu früh, den neuen Entwurf zu kommentieren. Die USA sind an Seltenen Erden interessiert, die in der Ukraine vermutet werden.

Die Ukraine werde kein Abkommen akzeptieren, das ihre Integration in die Europäische Union bedrohe, fügt Selenskyj hinzu. Die Ukraine werde zuvor genehmigte US-Militärhilfe nicht als Kredite anerkennen, die zurückgezahlt werden müssten. Sein Land sei zudem zu Gesprächen mit jedem Vertreter der russischen Seite bereit außer Kremlchef Wladimir Putin.