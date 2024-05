Sie schläft mit Männern aus allen Ländern – ein Land sticht besonders negativ heraus

Eine junge Frau nahm sich vor, mit so vielen Männern wie möglich aus den verschiedensten Ländern zu schlafen. Besonders negative Erfahrungen hat sie dabei bisher mit einer bestimmten Nationalität gemacht.

Coco Bae (37) hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt: Sie möchte mit so vielen Männern wie möglich aus verschiedenen Ländern intim werden. Bisher sind es über 40 Länder. Nun hat sie laut „Mirror“ ihre Erfahrungen in der „The Kyle and Jackie O Show“ geteilt, in der sie preisgab, aus welchem Land die schlechtesten Liebhaber kommen. Die besten sind ihrer Meinung nach Inder, auch mit Briten habe sie gute Erfahrungen gemacht. Deutsche findet sie jedoch langweilig.

Internationale Erfahrungen gesammelt

Unter anderem hat die 37-Jährige, die auf Instagram von über 30.000 Menschen verfolgt wird, laut Medien Männer aus unter anderem Amerika, Indien, Deutschland, England und Dschibuti kennengelernt.

Zusätzlich hat Coco mit über 100 Männern aus Australien geschlafen, wie „Mirror“ berichtet. Ihrer Meinung nach sollten diese sich mehr anstrengen. „Ihr gebt einfach nicht genug Gas und solltet öfter eure Hände waschen“, kommentierte sie über die Australier. Sie empfiehlt den Männern auch, auf die Sauberkeit unter ihren Fingernägeln zu achten.