Silvester: Neapolitaner pfiffen aufs Feuerwerksverbot

Die Einwohner von Neapel haben sich an Silvester über das Feuerwerksverbot mit hohen Strafen hinweggesetzt und ein spektakuläres Feuerwerk gezündet.

Obwohl der Bürgermeister von Neapel, Gaetano Manfredi, ein Knallverbot erlassen hatte, wurden in der Vesuvstadt Dutzende Menschen durch das Zünden pyrotechnischer Gegenstände verletzt. Es kam auch zu einem Brand in einer Wohnung, nachdem Feuerwerkskörper in ein Zimmer geflogen waren.

Ein spektakuläres Video auf Twitter zeigt die eindrucksvolle Kulisse zu Mitternacht:

Der Bürgermeister von Neapel, Gaetano Manfredi, beschloss ein Verbot von Feuerwerkskörpern und Knallfröschen an Silvester. Dies war die Reaktion der Stadt.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/em3y0IPC3q — Skywalker (@Starwalker999) January 2, 2022

Der Bürgermeister der kampanischen Hauptstadt übte sich danach in Selbstironie: „Wir haben noch einen Weg vor uns, aber wir sind zufrieden“.

In der Silvesternacht mussten italienische Feuerwehrleute wegen der Brände, die infolge gewalttätiger Feierlichkeiten entstanden waren, 558 Besuche am Tatort machen. Bei dem Treffen im Jahr 2021 gab es nur 229 solcher Reisen.