Sizilianer mit abgehacktem Pferdekopf bedroht

Vorfall erinnert an Szene aus "Der Pate"

Ein Bauunternehmer auf Sizilien hat bei den Carabinieri Anzeige erstattet, nachdem ihm Unbekannte einen abgehackten Pferdekopf auf den Sitz eines Baggers gelegt hatten. Dabei dürfte es sich um eine Drohung handeln. Der Mann aus Altofonte nahe Palermo berichtete, dass auch getötete Rinder abgelegt wurden, so italienische Medien.

Dies erinnert an eine Szene aus dem Film "Der Pate" von Francis Ford Coppola mit Marlon Brando in der Rolle des Don Vito Corleone. Ein Hollywood-Produzent, der nicht mit dem Corleone-Clan kooperieren will, findet beim Aufwachen in seinem Bett den Kopf seines Lieblingspferds.

Entsetzen

Die Tat wurde von der Bürgermeisterin von Altofonte, Angela De Luca, scharf verurteilt. "Ich war wie versteinert, als ich von dem Vorfall erfahren habe. Ich kann mir eine solche Barbarei nicht erklären. Ich möchte dem Opfer, das ein Unternehmen vertritt, dem die Stadtverwaltung vertraut, meine Nähe ausdrücken", so die Bürgermeisterin.

Die sizilianischen Gemeinden Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi und San Giuseppe Jato gelten als Hochburgen der Cosa Nostra, der Mafia auf Sizilien. Sie ist historisch die älteste der italienischen Verbrecherorganisationen. Ihr Zusammenhalt stützt sich wesentlich auf einen internen Kodex mit strengen Verhaltensregeln. Allen "Ehrenmännern" gemeinsam ist die ablehnende Haltung gegenüber dem Staat. Diese Haltung ist in der Cosa Nostra so stark verwurzelt, dass ein "Ehrenmann", falls er selbst Opfer eines Verbrechens wird, niemals Anzeige erstattet. Die Organisation zählt laut den Ermittlern rund 5.500 Clan-Mitglieder und 180 Cosa-Nostra-Familien.