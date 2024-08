Sneakers-Millionär hat Lungenkrebs - mit nur 23 Jahren

Stepan Timoshin bekam die Schock-Diagnose Krebs: "Ich bin fast zusammengebrochen vor Angst“

Stepan Timoshin begann bereits als Teenager mit dem Handel von Schuhen und wurde ein echter Selfmade-Millionär – doch dann hat eine Diagnose alles verändert. Während eines Urlaubs auf den Malediven im Dezember 2023 bekam der Berliner eine Lungenentzündung und schlimmen Husten.

"Es ging mir ganz schlecht"

Zuhause in Deutschland versagte bei einem Atemtest die Lunge. „Da wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung ist“, so Timoshin zur BILD. Wenig später stellten die Ärzte dann fest, dass der 23-Jährige an Lungenkrebs erkrankt ist.

Im März muss der Selfmade-Millionär mit der Chemo-Therapie beginnen. „Es ging es mir ganz, ganz schlecht“, so der 23-Jährige, der von 95 auf 70 Kilo abmagerte. „Trotzdem habe ich jeden Tag gearbeitet, weil ich einfach eine große Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber habe.“





Ende April endete vorerst die Behandlung: „Momentan sieht es leider so aus, als müsste ich vielleicht noch eine Chemo-Therapie machen“, so der Berliner. Kraft gibt ihm auch sein Herzensverein Hertha BSC: „Am Tag vor meiner ersten Chemo bin ich fast zusammengebrochen vor Angst, war zu krank fürs Stadion. Doch das Spiel zu Hause zu schauen, hat mir so viel Kraft gegeben.“