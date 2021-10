Snowboard-Star wird 15 Monate nach seinem Tod Vater

Vor 15 Monaten kam Snowboard-Star Alex Pullin bei einem Unglück ums Leben. Nun bringt seine hinterbliebene Lebensgefährtin ihr gemeinsames Kind auf die Welt.

Die Nachrichten könnten skurriler und schöner nicht sein.

Der Snowboard-Star starb 2020 bei einem Tauchunglück. Zu dieser Zeit versuchten der Australier und seine Lebensgefährtin Ellidy Vlug ein gemeinsames Kind zu bekommen. Doch leider gelang es den beiden nicht - doch kurz nach seinem Tod nahm das Schickaal seinen Lauf.

Künstliche Befruchtung

Mediziner entnahmen dem verstorbenen Sportler noch lebende Spermien. Lebensgefährtin Ellidy ließ sich diese Einpflanzen und die künstliche Befruchtung war tatsächlich erfolgreich.

Gestern war es endlich soweit: Via Instagram teilte Ellidy Vlug mit, dass ihre Tochter "Minnie Alex Pullin" am 25. Oktober das Licht der Welt erblickte. Der Name ist eine Hommage an den verstorbenen Vater.

Laut Ellidy sei die Schwangerschaft "bittersüß" gewesen, dass ihr verstorbener Lebensgefährte die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter verpasst habe sie für sie schwer zu akzeptieren. "Er wäre der beste Vater gewesen" betont sie.