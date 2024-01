Snowboarderin über Nacht in Gondel vergessen

Monica harrte 15 Stunden bei eisiger Kälte aus und verlor ihre Stimmen, als sie vergeblich um Hilfe schrie.

Horror am Skilift: Eine Snowboarderin musste 15 Stunden in einer Skigondel eines Resorts am Lake Tahoe im US-Bundesstaat Kalifornien verbringen, nachdem sie dort über Nacht festsaß.

Monica Laso war mit Freunden im Heavenly Ski Resort unterwegs. Nachdem sie zu erschöpft für eine weitere Abfahrt zu sein, wollte die junge Frau gegen 17 Uhr mit der Gondel ins Tal fahren. Nur zwei Minuten nach dem Start blieb der Lift plötzlich stehen und ließ Laso in der Luft hängen.

“Ich hatte kein Handy, Licht oder sonst was“, erzählt Laso einem lokalen TV-Sender. Ihre Freunde sie nicht finden konnten, meldeten sie sie als vermisst bei der El Dorado County Sheriff's Office. Erst am nächsten Morgen, als die Gondel wieder in Betrieb war und sie unten ausstieg, bemerkten die Rettungskräfte ihre Anwesenheit.

Nach ihrer Rettung wurde Monica Laso von der South Lake Tahoe Fire and Rescue untersucht und behandelt, bevor sie entlassen wurde. Ein Sprecher der Behörde sagte, dass dies das erste Mal seit über 20 Jahren sei, dass sie auf einen solchen Notruf reagierten. Vail Resorts, das das Heavenly Resort betreibt, erklärte in einer Stellungnahme: "Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste haben für uns im Heavenly Mountain Resort oberste Priorität. Wir untersuchen diese Situation mit äußerster Ernsthaftigkeit."