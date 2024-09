Die NATO, eine der stärksten Militärallianzen mit rund 3,39 Millionen Soldaten, steht Russlands 1,5 Millionen Soldaten gegenüber.

Bill Browder, ehemaliger Russland-Investor und Menschenrechtsaktivist, ist der Ansicht, dass Wladimir Putin einen Krieg gegen die NATO in nur drei Tagen verlieren würde. Browder – bis 2005 größter ausländischer Investor in Russland – betont, dass Putin fälschlicherweise annahm, er könne die Ukraine in drei Tagen besiegen, was sich bereits auf zweieinhalb Jahre ausdehnte. Er fordert zudem die Ausstattung der Ukraine mit westlichen Langstreckenraketen, eine Maßnahme, die laut militärischen Experten dringend notwendig sei, wie die "Huffpost" berichtet.

Die NATO, eine der stärksten Militärallianzen mit rund 3,39 Millionen Soldaten, steht Russlands 1,5 Millionen Soldaten gegenüber. Browder sieht ein geringes Risiko für einen Atomkrieg, da Putin mit einem solchen Angriff seine Beziehungen zu China und Indien gefährden und eine Reaktion der NATO provozieren würde. Er hebt hervor, dass die einzige verbleibende Eskalationsstufe ein nuklearer Angriff wäre, vor dem Präsident Xi Jinping und Premierminister Narendra Modi Putin wiederholt gewarnt haben.