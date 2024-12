So unfassbar reich sind Baschar und Asma al-Assad

Der Syrien-Diktator lebte in Saus und Braus und muss auch künftig auf keinen Luxus verzichten.

Fast ein Vierteljahrhundert hat Baschar al-Assad in Syrien geherrscht, in mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg hielt er sich eisern an der Macht. Nun wurde der Langzeit-Diktator gestürzt, Assad musste zusammen mit seiner Familie nach Russland flüchten.

In Moskau müssen er und seine Familie aber auf keinen Luxus verzichten. Die Großfamilie Assad hat in den letzten Jahren mindestens 20 Wohnungen in Moskau im Gesamtwert von über 35 Millionen Euro gekauft. Laut Financial Times haben die Assads mindestens 18 Luxuswohnungen in der "Stadt der Hauptstädte", dem Hochhausviertel Moskaus, gekauft.

© Wikipedia, Sky Apartments ×



Milliarden auf dem Konto

Das US-Außenministerium schätzt das Vermögen der Familie auf rund 2 Milliarden US-Dollar. Das Vermögen verteilt sich auf verschiedene Konten, Briefkastenfirmen, Offshore-Steueroasen und Immobilienportfolios. Laut der saudischen Zeitung „Elaph“ besitzt Assad 200 Tonnen Gold, 16 Milliarden Dollar und 5 Milliarden Euro.

© AFP ×

Wie die Financial Times schreibt, habe der Assad-Clan einen großen Teil des syrischen Schwarzmarkts kontrolliert und auch Geld mit dem vor allem im arabischen Raum konsumierten Aufputschmittel Captagon gemacht. Experte Malik al-Abdeh bringt die Strukturen auf den Punkt. Unter den Assads sei es gewesen, „wie wenn die Mafia einen Staat führt.“