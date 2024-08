So viel casht Melania Trump für eine Rede

Enthüllt: So reich ist die ehemalige First Lady.

Wenige Monate vor der US-Wahl hat Donald Trump pflichtgemäß seine Finanzen offengelegt. Der Ex-Präsident besitzt unter anderem Kyptowährungen im Wert von einer Million Dollar, Goldbarren im Wert von 250.000 Dollar sowie Immobilien und Golfplätze.

Der Präsidentschaftskandidat gewährte aber auch einen Einblick in die Einkünfte seiner Frau Melania. Wie die Daily Mail berichte, erhielt die ehemalige First Lady etwa für eine Rede vor den Log Cabin Republicans satte 237.000 Dollar. Zudem soll Melania 330.607 Dollar aus einem Lizenzvertrag mit Designers Manager für den Verkauf von NFTs verdient haben.

Die Ex-First-Lady besitzt zudem auch mehrere Immobilien in New York (rund 1 Million Euro) und in ihrer Heimat Slowenien. Die Mieteinnahmen ihrer Wohnungen in Ljubljana betragen laut Unterlagen zwischen 15.001 und 50.000 Dollar.

Auf ihrem Sparkonto sind laut den Dokumenten derzeit rund 250.000 Dollar – diese Summe dürfte im Herbst dieses Jahres aber deutlich anwachsen. Dann veröffentlicht die 54-Jährige ihre Memoiren mit dem Titel „Melania“.