Söder: ''Ohne Impfen keine Freiheit''

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will das Impftempo erhöhen.

Söder will in einer Kabinettssitzung am Dienstag ein Konzept vorlegen, um das impf-Tempo zu erhöhen. So stellt sich der bayrische Ministerpräsident Aktionen vor wie etwa "Impfen to go" und Impfungen an "ungewöhnlichen Orten", wie er bei einem Besuch des Münchner Impfzentrums sagte. Söder: "Wir sind im Wettlauf mit der Zeit – mit der Delta-Variante."

"Mehr Freiheit" für Geimpfte

Für vollständig Geimpfte soll es nach den Vorstellungen Söders mehr Freiheiten geben. "Vollständige, unbeschwerte Freiheit gibt es nur mit Impfen. Ohne Impfen keine Freiheit – jedenfalls nicht so in der Form, wie wir es uns vorstellen", so der Ministerpräsident. Für zweifach Geimpfte soll es unter anderem keine Quarantäne-Regeln für den Urlaub mehr geben.

Auch für junge Menschen will er Impf-Anreize schaffen: "Je mehr junge Leute geimpft sind, und zwar zweifach, desto leichter können wir zum Beispiel auch bestimmte Angebote wie Clubs oder Diskotheken wieder in Erwägung ziehen."

Für "nicht angemessen" hält er allerdings finanzielle Anreize für eine Impfung. Einer formalen Corona-Impfpflicht erteilt er eine Absage.