Sohn von Osama bin Laden aus Frankreich abgeschoben

Ein Sohn des Al-Kaida-Gründers Osama bin Laden ist aus Frankreich ausgewiesen worden, wo er jahrelang in einem Dorf in der Normandie als Künstler Landschaften gemalt hatte.

Er darf nicht mehr zurückkehren, nachdem er in den sozialen Medien Kommentare veröffentlicht hatte, die als terrorismusverherrlichend galten. Innenminister Bruno Retailleau teilte mit, er habe eine Verfügung unterzeichnet, die Omar bin Laden die Einreise nach Frankreich untersagt.

Bin Laden sei bereits zuvor abgeschoben worden. Retailleau gab keine Einzelheiten über den Zeitpunkt der Abschiebung oder den Ort, an den Bin Laden abgeschoben wurde, bekannt.

"Herr Bin Laden, der seit mehreren Jahren als Ehemann einer britischen Staatsangehörigen in der Region Orne lebt, hat 2023 in sozialen Netzwerken Kommentare veröffentlicht, die den Terrorismus verherrlichen", sagte Retailleau auf X. "Das Verbot stellt sicher, dass Herr Bin Laden nicht nach Frankreich zurückkehren kann, aus welchem Grund auch immer." Bin Laden konnte vorerst nicht für eine Stellungnahme erreicht werden.

Laut der lokalen Wochenzeitung "Le Publicateur Libre" war Bin Laden den französischen Behörden durch einen Social-Media-Post zum Geburtstag seines Vaters aufgefallen. Demnach hatte die Polizei in dem Dorf Domfort in der Normandie nach Bin Laden gesucht, berichtete die Zeitung im Juli 2023.

Der aus Saudi-Arabien stammende Osama bin Laden war Hauptorganisator der Terroranschläge vom 11. September in den USA mit Tausenden Toten. Er wurde 2011 in seinem Versteck in Pakistan von einem US-Sonderkommando getötet.