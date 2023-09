Spanien: "Piranha-Alarm" an beliebtem Urlauberstrand

Die Fische knabbern mit ihren spitzen Zähnen an badenden Urlaubern rum.

Am äußerst beliebten Urlaubsort Benidorm an der spanischen Costa Blanca sorgen kleine Fischer derzeit vor großen Ärger. „Piranhas am Strand von Benidorm“ titelten zuletzt spanische Medien etwas augenzwinkernd. Bei den Fischen handelt es sich natürlich nicht um die in Südamerika beheimateten Piranhas, sondern um Bandbrassen.

Diese sind 15 bis 25 Zentimeter groß und knabbern gerne an allem, was essbar ist und machen auch vor Warzen, Muttermalen oder verletzten Hautstellen nicht halt. So wurden zuletzt vor allem auch ältere Urlauber Opfer der Fische. Durch die scharfen Zähne der Fische kann es sogar zu blutigen Verletzungen kommen. Laut „La Opinión de Murcia“ wurden diesen Sommer an manchen Tagen bis zu 15 Verletzungen gemeldet.

Der Grund für den gesteigerten Appetit der Fische dürfte laut Forschern die höhere Wassertemperatur im Zuge des Klimawandels sein. Dies beschleunigt den Stoffwechsel der Fische, die damit auch mehr Nahrung brauchen.