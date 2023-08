Spanische Segelschiff-Crew schießt auf Orcas

In der Straße von Gibraltar kam es zu einem grausamen Vorfall.

Aufschrei bei Tierschützern: Ein Video zeigt, wie sich ein Schwertwal (Orca) dem Ruder eines Segelboots nähert. In der Vergangenheit haben Orcas immer wieder die Ruder von kleineren Booten angegriffen und in Spanien wurden so sogar einige Boote versenkt. Der Schaden durch die Angriffe beträgt bereits mehr als hunderttausend Euro. Diesmal will es die Crew auf einem spanischen Segelschiff gar nicht erst zur Attacke kommen lassen und eröffnet das Feuer. Laut spanischen Medien soll sich der Vorfall in der Meerenge von Gibraltar bereits am Donnerstag, den 17. August, ereignet haben.

¡A tiros con las orcas!

Nos hacen llegar este vídeo que, según se informa, ha sido grabado en el Estrecho, desde una embarcación de observación turística.



Las orcas están catalogadas como especie vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), por lo que está… pic.twitter.com/fhhsSqGLFF — PACMA (@PartidoPACMA) August 18, 2023

"Die möglicherweise tödliche Verletzung von vom Aussterben bedrohten Orcas ist ein Skandal", zürnt Carlos Bravo von der NGO OceanCare und fordert rechtliche Konsequenzen für die Segelschiff-Crew. Er fügt hinzu: "Orcas in freier Wildbahn haben noch nie Menschen direkt attackiert." Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Crew aus Almeria.