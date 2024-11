Spektakuläre Wende im Fall Milena (17)

Im Fall der getöteten 17-jährigen Milena gibt es eine spektakuläre Wende.

Diese Meldung sorgte weltweit für Schlagzeilen. Im russischen Dorf Uschanka soll die 17-jährige Schülerin Milena S. im Stall ihrer Eltern von Schweinen attackiert und totgebissen worden sein. Nun kam es allerdings zur dramatischen Wende.

© Telegram ×

Wie russische Medien berichten, gab der Nachbar der Familie, der auch am Hof arbeitete, ein Geständnis ab. Der 41-Jährige gab zu, dass er am Samstagabend betrunken in den Schweinestall eingedrungen war. Wegen eines Streits mit dem Hofbesitzer wollte er dort die Tiere schlachten und anschließend den Stall zerstören.

© Telegram ×

Zu seiner Überraschung traf der Nachbar im Stall aber auch die 17-jährige Schülerin an, die gerade die Schweine füttern wollte. Die beiden gerieten in Streit, der schließlich eskalierte. Der 41-Jährige schlug Milena mit einem Birkenstamm nieder und ließ sie bewusstlos liegen. Erst als der Nachbar weg war, bissen die Schweine zu. Die 17-Jährige starb schlussendlich an Blutverlust.