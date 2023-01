Spektakuläres Neujahrsspringen in den Tiber in Rom

Seit 1946 findet der Köpfler in den Tiber am 1. Jänner statt. Das Wasser im Fluss ist zu dieser Jahreszeit nur wenige Grad kalt.

Rom. Besonders wagemutige Männer haben sich auch an diesem Neujahrstag wieder in den kalten Tiber in Rom gestürzt. Darunter war auch der Italiener Maurizio Palmulli, Römern als "Mister OK" bekannt. Der 70-Jährige machte am Sonntag bei schönem Wetter in knapper Badehose und mit wehender blonder Mähne von einer Brücke seinen 35. Kopfsprung in den römischen Fluss. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das traditionelle Neujahrsspektakel vom Wasser in Ruderbooten oder vom Ufer aus.

Seit 1946 findet der Köpfler in den Tiber am 1. Jänner statt. Das Wasser im Fluss ist zu dieser Jahreszeit nur wenige Grad kalt.