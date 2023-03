× Stiefmonster prügelt Sohn (3) zu Tode - filmt die Horrortat!

Die Engländerin Leila B. muss für 15 Jahre ins Gefängnis. Der Grund schockiert: Sie schlägt ihren 3 Jahre alten Stiefsohn zu Tode, filmt seinen grausamen Todeskampf.

In ihrer Heimat Nottingham wird die 23-Jährige nun wegen des Totschlags verurteilt. Stiefsohn Harvey ist schon im August 2021 laut dem Richter "Opfer eines nachhaltigen Angriffs" geworden. Zudem liege "ein schockierender Mangel an Sorgfalt und Sorge" vor. Besonders tragisch: Harvey konnte nicht sprechen, somit nicht mal um Hilfe rufen, als Leila B. wiederholt auf den Jungen einschlägt.

Zunächst gibt die Britin noch an, das Kleinkind sei vom Sofa gefallen und mit dem Kopf so stark auf dem Boden aufgeschlagen, dass es starb. Ein verstörendes Video, dass aus Gründen der Beweisaufnahme im Gerichtssaal gezeigt wird, offenbart allerdings die grausame Wahrheit. Harvey liegt schmerzerfüllt auf dem Boden. Die Stiefmutter hebt ihn dann nochmal auf und lässt ihn auf den Boden fallen. Danach bleibt er ohne jeglicher Regung auf dem Boden liegen. Leila B. filmt all das mehrere Minuten lang (!), bevor sie den Notarzt ruft. Zwei Tage danach stirbt Harvey im Krankenhaus.

© facebook / katie holroyd ×

Katie Holroyd mit ihrem ermordeten Sohn Harvey (3)

Die leibliche Mutter Katie Holroyd liest im Gerichtssaal ihre zu Tränen rührende Erklärung vor: „Er war meine Welt. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht mit dem Gedanken aufwachen, dass wir ihn nie wieder in den Arm nehmen, ihn lachen hören oder ihn aufwachsen sehen können." Sie ergänzt, Harveys Tod sei "Ein wiederkehrender Albtraum, aus dem ich nie erwachen werde.“