Straßenhändler mit Krücke zu Tode geprügelt

Der Tod eines nigerianischen Straßenhändler schockt Italien. 39-Jähriger wurde mit seiner Krücke attackiert und tödlich verprügelt.

Der brutale Mord an einem nigerianischen Straßenhändler, der am Freitagnachmittag in der mittelitalienischen Adria-Badeortschaft Civitanova Marche von einem Italiener angegriffen und tödlich verletzt wurde, schockt Italien. Der 39-jährige Nigerianer, der seit Jahren mit seiner Frau und einem Kind in Italien lebte und auf der Straße Papiertaschentücher und andere Gegenstände verkaufte, wurde im Stadtzentrum von einem 32-jährigen Italiener attackiert und verprügelt.

Dabei verwendete der Angreifer die Krücke des Opfers, das seit einem Radunfall im vergangenen Jahr humpelte. Was die Wut des aus dem süditalienischen Salerno stammenden Italieners ausgelöst haben soll, ist noch unklar, wie italienische Medien berichteten. Angeblich soll der Nigerianer beim Versuch, seine Gegenstände zu verkaufen, aufdringlich geworden sein. Der Italiener ging auf den Straßenhändler mit dessen Krücke los und schlug ihm auf den Kopf. Er hörte auch dann nicht auf, als der Mann bereits zu Boden gefallen war und regungslos liegen blieb. Der Angreifer setzte sich dann auf den Körper des Straßenhändlers und drückte seinen Kopf auf den Boden. Danach soll er das Handy des Nigerianers gestohlen haben.

Beispiellose Gewalttat

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall, der sich auf der Hauptstraße im Zentrum der Badeortschaft abspielte. Er wurde auch von den Überwachungskameras entlang der Allee gefilmt. Der Angreifer flüchtete und wurde nicht weit entfernt von der Polizei aufgespürt und festgenommen. Er behauptete, der Afrikaner habe eine Freundin belästigt.

Die Leiche des Opfers wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie obduziert werden soll. "Was in unserer Stadt passiert ist, ist eine beispiellose Gewalttat, die uns geschockt hat", sagte der Bürgermeister von Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica.