Streik! Am Freitag droht in Deutschland komplettes Flugchaos

München/Wien. Der für Freitag geplante Streik der Gewerkschaft Verdi wird den Flugbetrieb an sieben deutschen Airports voraussichtlich komplett lahmlegen. Der Münchner Flughafen (MUC) stellt seinen Betrieb für reguläre Passagierflüge am Freitag ganz ein, teilte er am Mittwochnachmittag mit. Vor der Bekanntgabe waren massive Auswirkungen auf die Münchner Sicherheitskonferenz erwartet worden, zu der ranghohe Politiker und Diplomaten aus der ganzen Welt anreisen.

Die Gewerkschaft Verdi rief zu einem 24-stündigen Arbeitskampf ab 22.00 Uhr am Donnerstag auf. Vom Streik betroffen sind die Airports Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen. Der deutsche Flughafenverband ADV rechnet mit 2.340 Ausfällen im innerdeutschen und internationalen Flugverkehr. Auswirkungen auf Flüge von und nach Österreich sind damit wohl programmiert.

"Wir empfehlen Reisenden, sich bei den Fluglinien bezüglich des Status ihrer gebuchten Flüge zu erkundigen, einen Überblick über den aktuellen Flugplan bietet auch die Homepage des Flughafen Wien", empfahl der Vienna International Airport. Vor allem deutsche Drehkreuz-Flughäfen wie Frankfurt und München aber auch die meisten anderen bestreikten deutschen Flughäfen werden ebenso von heimischen Bundesländer-Flughäfen aus angesteuert.

Viele österreichische Reisende nutzen Flughafen München

Viele österreichische Reisende nutzen gerade auch den Flughafen München als Abflugsort. Dort sollen von Freitag um 00:00 Uhr bis Samstag 01:00 Uhr - also 25 Stunden lang - keine regulären Passagierflüge stattfinden. Ausgenommen sind demnach alle Sonderflüge, darunter Hilfsflüge, Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle sowie Flüge für die am Freitag beginnende Münchner Sicherheitskonferenz. Mehr als 700 Starts und Landungen waren am Freitag in München geplant, hatte ein Sprecher des zweitgrößten deutschen Flughafens Mittwoch zu Mittag erklärt. Auch der Münchener Flughafen empfahl allen Fluggästen "dringend", sich bei ihrer jeweiligen Airline über das weitere Vorgehen zu erkundigen.

Airlines und Flughäfen sprachen von einer beispiellosen Eskalation. "Hiermit überspannt Verdi den Bogen völlig und trägt den Tarifkonflikt auf dem Rücken der Passagiere aus", sagte der Präsident der Luftfahrtlobby BDL, Jost Lammers. "In unzumutbarer Weise soll ein ganzes Land vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten werden", monierte auch der ADV. "Dass unter dem Konflikt am Freitag über 295.000 Flugreisende zu leiden haben, ist nicht zumutbar. Lösungen müssen am Verhandlungstisch gefunden werden und nicht auf dem Rücken der Passagiere", sagte ADV-Chef Ralph Beisel am Mittwoch laut einer Mitteilung. Die Passagiere würden zum Spielball der Verdi-Streiktaktik.

Mit dem Ausstand wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. In den Verhandlungen fordern Verdi und der Beamtenbund DBB 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen zurückgewiesen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar geplant.