Student*innenfutter sorgt für Shitstorm

In einem Edeka-Supermarkt in Bayern wurde das beliebte Studentenfutter umgetauft und taucht nun unter neuem Namen im Sortiment auf.

Der Edeka-Markt postete die neue Variante auf Facebook und Twitter. Die Reaktionen in den Sozialen Netzwerken ließen nicht lange auf sich warten.

Student*innenfutter (neues Produkt in unserem Sortiment) geht gerade auf unserem Facebook-Auftritt steil.

Welche Gefühle genau verletzt #Gendern eigentlich? pic.twitter.com/pfHOJYsmHQ — EdekaWollny (@EdekaWollny) July 8, 2021

Viel Spott, aber auch Zuspruch

Filialleiter Michael Wollny erklärt im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Jetzt", wie es zur Idee gekommen ist: "Wir fanden das Student*innenfutter einfach spannend und haben es anfangs kommentarlos ins Regal gestellt. Dann haben wir ein Foto davon bei Facebook und Twitter gepostet."

Die Reaktion vieler Menschen beweist, dass das Thema "gendern" sehr kontrovers diskutiert wird. Viele finden die Aktion einfach nur lächerlich: "Zack. Und noch was das nicht gekauft wird", schreibt Einer. Oder: "Alter.... Bin bereit für die Apokalypse.... Das mag ich nicht mehr glauben".

Es gibt aber auch Zuspruch: "Der erste Schritt in die richtige Richtung", oder einfach nur "Danke".

Obwohl der Wirbel groß ist, bestreitet Filialleiter Wollny, dass die Aktion eine reine Werbemaßnahme war: "Wir wollten vor allem herausfinden, ob Reaktionen kommen und wenn ja, welche. Es war also eher unsere Neugier. Auf unseren Profilen präsentieren wir regelmäßig neue Produkte oder Lieferanten. Ich bin im Laden an dem Student*innenfutter vorbeigelaufen und habe spontan entschieden, dass wir das auf Social Media abbilden sollten, weil es ein ganz neues Produkt im Sortiment ist", sagt er im Interview mit "Jetzt". "Wichtig ist eben, was drinnen ist, nicht, was darauf abgedruckt ist."