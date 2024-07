Studie belegt: Eltern leben länger, wenn sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen

Unsere vollen Terminkalender lassen oft wenig Raum für regelmäßige Besuche bei unseren Eltern.

Doch aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass es sich lohnen könnte, mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Eine Studie legt nahe, dass Einsamkeit einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität und Lebensdauer älterer Menschen hat.

Eltern leben länger durch mehr Zeit mit ihren Kindern

Forscher der University of California, San Francisco (UCSF), haben herausgefunden, dass Einsamkeit bei älteren Menschen zu einem funktionellen Rückgang und in manchen Fällen zu einem vorzeitigen Tod führen kann. Die Studie "Loneliness in Older Persons" untersuchte 1.600 Erwachsene mit einem Durchschnittsalter von 71 Jahren. Die Ergebnisse zeigen, dass fast 23 Prozent der einsamen Teilnehmer innerhalb von sechs Jahren nach der Studie starben, verglichen mit nur 14 Prozent derjenigen, die ein ausreichendes Maß an Gesellschaft berichteten.

Einsamkeit als Gesundheitsrisiko

Die Untersuchung ergab zudem, dass 43 Prozent der Menschen über 60 Jahre sich isoliert fühlen. Diese Isolation wurde als bedeutender Faktor für den Rückgang der Lebensqualität bei älteren Erwachsenen identifiziert. Sie kann zu Depressionen, kognitiven Beeinträchtigungen und anderen Gesundheitsproblemen wie Koronararterienkrankheiten führen. Barbara Moscowitz, leitende geriatrische Sozialarbeiterin am Massachusetts General Hospital (in den USA), betonte gegenüber der New York Times: „Das Bedürfnis, das wir unser ganzes Leben lang hatten - Menschen, die uns kennen, die uns schätzen, die uns Freude bereiten - das verschwindet nie.“ Diese Aussage verdeutlicht, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen für die Lebensqualität sind.

Soziale Bindungen und längeres Leben

Die Theorie, dass Einsamkeit die Gesundheitsergebnisse bei älteren Menschen beeinträchtigen kann, ist nicht neu. Eine Studie der Brigham Young University in Utah (USA) aus dem Jahr 2010 stellte fest, dass soziale Bindungen zunehmend wichtig sind, um das Leben zu verlängern. Menschen mit vielen engen Freunden und Familienangehörigen in ihrer Umgebung haben eine höhere Lebenserwartung als diejenigen, die allein sind.

Zufriedenheit und Lebensdauer

Ein weiterer Bericht der English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) am University College London (UCL) zeigte, dass Menschen über 50, die ein Gefühl der Zufriedenheit mit ihrem Leben haben, mit größerer Wahrscheinlichkeit ein höheres Alter erreichen. Zufriedenheit und das Gefühl von sozialer Einbindung spielen demnach eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden im Alter.