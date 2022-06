Supermarkt-Mitarbeiter entdecken Kokain in Bananenkisten

Supermarkt-Mitarbeiter hätten das Rauschgift gefunden, teilte die tschechische Polizei am Freitag auf Twitter mit. Der Wert werde auf umgerechnet fast 61 Millionen Euro geschätzt.

Prag. In Tschechien hat die Polizei in großen Mengen Kokain beschlagnahmt, das in Bananenkisten versteckt war. Supermarkt-Mitarbeiter hätten das Rauschgift gefunden, teilte die Polizei am Freitag auf Twitter mit. Das tschechische Fernsehen berichtete, insgesamt sei rund eine halbe Tonne Kokain entdeckt worden. Der Wert werde auf umgerechnet fast 61 Millionen Euro geschätzt. Laut der Polizei führt die Spur des Rauschgifts ins Ausland.