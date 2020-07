Der Supreme Court in Washington urteilte am Donnerstag, dass der Präsident keine absolute Immunität genieße.

Der Oberste US-Gerichtshof hat grundsätzlich eine Übergabe von Finanzunterlagen von Präsident Donald Trump an die US-Justiz gebilligt. Der Supreme Court in Washington urteilte am Donnerstag, dass der Präsident keine absolute Immunität genieße. Zugleich überwiesen die Richter den Fall zurück an ein anderes Gericht.