Sydney bereitet sich auf Mega-Neujahrsfeuerwerk vor

Rund um das Hafenviertel mit der Harbour Bridge und dem ikonischen Opernhaus bezogen Tausende schon viele Stunden vor dem Lichtspektakel bei bestem Wetter Stellung - ausgerüstet mit Picknickdecken, Campingstühlen und Zelten.

In Down Under ist derzeit Sommer. Als besonders gute Standorte gelten die Royal Botanic Gardens sowie das Gelände direkt um das Opernhaus.

Crowds already here! Getting ready 4 world’s BEST #NewYear2025 #firework in #sydney . A few yrs ago I filmed it from another angle of the bridge so I’m looking forward to tonight’s. Stay tuned. I’ll post in abt 9 hrs. ???????????????????????????????? #NewYear #fireworks #newyearparty pic.twitter.com/nkBNFbLx4M