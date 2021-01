Während die ganze Welt den Jahreswechsel corona-bedingt zuhause verbringen musste, wurde in Wuhan, dem Ausbruchsort des Virus, kräftig gefeiert.

In zahlreichen Ländern der Erde hat das Jahr 2021 begonnen. Wie üblich startete Sydney in Australien mit einem farbenprächtigen Feuerwerk vor dem Opernhaus ins neue Jahr. Zuschauer waren diesmal wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt. Die europäischen Länder - darunter auch Österreich - begingen eher verhalten den Jahres-Kehraus. Partys und Feuerwerke wurden abgesagt, darunter klassische Festivitäten wie der Silvesterpfad in Wien.

Riesen-Party in Wuhan

Doch nicht alle mussten Corona-bedingt auf eine ausgelassene Silvesterparty verzichten. Ausgerechnet in Wuhan, jene Stadt in China in der das neuartige Coronavirus ausgebrochen ist, feierten die Menschen als wäre nichts gewesen. Eng aneinandergekuschelt drängen sich die Menschenmassen durch die Straßen und lassen Ballons zum Jahreswechsel in die Luft steigen. Einzig die Schutzmasken erinnern an die Corona-Pandemie.

© NOEL CELIS / AFP

In China gibt es keine großen Corona-Einschränkungen mehr. Allerdings ist Silvester für die Chinesen auch nicht besonders wichtig. Nach ihrem traditionellen Mondkalender beginnt das neue Jahr erst im Februar. Erst dann gibt es eine große Reisewelle. Dennoch wurden Freitagfrüh in einigen Städten Feuerwerke gezündet.