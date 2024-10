Telefonate enthüllt: Putin drohte Biden mit Atomkrieg

Laut einem Buch der Journalisten-Legende Bob Woodward (81) soll es zwischen Russland und den USA zu einem bisher unbekannten Atombomben-Streit gekommen sein.

Woodward, Enthüller des Watergate-Skandals 1974, berichtet in seinem am 15. Oktober in den USA erscheinenden Buch "War", dramatische Telefonate zwischen Washington und Moskau. So steht darin etwa, dass die USA im Oktober 2021 Informationen über einen Kreml-Insider bekommen hatten, wonach Putin mit 175.000 Soldaten in die Ukraine einmarschieren wollte. Der russische Präsident soll dabei mit einem Atomkrieg gedroht haben. Bidens antwortete auf die Drohung demnach: "Es ist unmöglich, einen Nuklear-Krieg zu gewinnen."

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warnte seinen russischen Amtskollegen Sergei Schoigu über den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine: "Dies würde Russland in einem Ausmaß isolieren, das ihr Russen nicht nachvollziehen könnt." Schoigu antwortete: "Ich reagiere nicht gut auf Drohungen." Austins Antwort: "Ich bin Anführer des mächtigsten Militärs in der Geschichte der Welt. Ich mache keine Drohungen. Lasst es besser."

Laut Woodward kritisierte Biden auch Barack Obama. Kurz bevor Russland in der Ukraine einfiel, erklärte er über dessen Reaktion auf Putins Besetzung der Krim von 2014: "Barack hat nichts getan. Wir haben Putin die Lizenz erteilt, weiterzumachen. Ich werde diese Lizenz zurücknehmen."