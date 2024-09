Im Prozess rund um die unfassbaren Taten von Dominique Pélicot (71) kommen fast täglich neue Horror-Details ans Licht. Nun kommt heraus: Auch seine Schwiegertöchter wurden seine Opfer, mit einem Enkel wollte er Doktor spielen.

„Die Polizisten haben gesagt, dass es auch Bilder von mir nackt unter der Dusche gibt“, so Aurore (37), die Ex-Frau von Florian Pélicot, wie „La Croix“ berichtet. Es soll sich um mehr als 100 Fotos handeln. „Ich schäme mich, will mich verstecken, obwohl es nicht an mir ist, mich zu verstecken“, erzählt Aurore weiter. Sie habe drei Kinder und Angst, "dass sie sich in einer Welt weiterentwickeln, in der so etwas möglich ist.“ Einmal habe sie gehört, wie ihr Schweigervater zu ihrem Sohn sagte: "Willst du Doktor spielen? Du willst nie Doktor spielen?"

Aurora ging auf den Vorfall damals allerdings nicht näher ein. Denn auch sie wurde als Kind von ihrem Großvater missbrauch und glaubte, dass sie in allem nur das Böse sehe. „Ich frage mich, hätte man mir geglaubt? Ich fühle mich schuldig“, so die 37-Jährige. „Wenn man missbraucht wurde, lebt man in einer Kultur des Schweigens“, führte sie weiter aus. „Wie konnten wir das alles nicht sehen? Aber das ist auch so unglaublich. Welcher normale Mensch denkt an so was? Wir vertrauten ihm.“

© APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON ×

"Größter Sexualstraftäter der letzten Jahre"

Auch Schwiegertochter Céline (48), Ehefrau von David Pélicot, wurde zum Opfer. Von ihr fertige der 71-Jährige Fotos an, auf denen sie "schwanger mit unseren Zwillingen, nackt, (…) mit vergrößertem Blick auf meinen Intimbereich“ sei. Diese stammen aus dem Jahr 2011, andere aus dem Jahr 2019, führte die 48-Jährige vor Gericht aus. Zudem habe ihr Schwiegervater auch Fotomontage ihres Oberkörpers angefertigt.

Außerdem erinnere sie sich an einen Tag, an dem ihre Kinder ihre Großmutter bewusstlos vorfanden. „Sie versuchten sie zu schütteln, sie reagierte nicht, sie kam gegen 17 Uhr wieder heraus.“ Dominique Pélicots Tochter Caroline Darian (45) - von ihr gibt es ebenfalls Nacktfotos, zudem ist sie sich sicher, auch betäubt worden zu sein - ist überzeugt: Ihr Vater sei der "größte Sexualstraftäter der letzten Jahre".

Der "Teufel von Avignon" betäubte knapp zehn Jahre lang seine Ehefrau Gisèle (72), um sie zu missbrauchen oder von Fremden vergewaltigen zu lassen. Er filmte die widerlichen Taten. Über 200 Vergewaltigungen soll es gegebene haben, mit Dominique Pélicot stehen 50 mutmaßliche Vergewaltiger in Avignon vor Gericht.

Gisèle Pélicot entschied sich übrigens bewusst dazu, den Prozess öffentlich zu machen.