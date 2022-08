Tierquäler rammen Hai Messer in den Kopf

Ein Streit entflammt zwischen einer Tierschützerin und zwei Männern. Die Frau bittet darum, den Hai wieder freizulassen. Die Männer ziehen ihn aber noch weiter weg vom Wasser.

Miami. Grausame Szenen auf einem Strand in Florida: Ein Schwarzspitzen-Hai liegt auf dem Sand – wie er dorthin kam, ist nicht bekannt. Ein Streit entflammt zwischen einer Tierschützerin und zwei Männern. Die Frau bittet darum, den Hai wieder freizulassen. Die Männer ziehen ihn aber noch weiter weg vom Wasser. Dann hat einer plötzlich ein Messer in der Hand und sticht es dem Raubfisch in den Kopf. Das Tier windet sich vor Schmerz. Es wurde dabei übrigens gegen kein Gesetz verstoßen.