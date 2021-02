Tiger beißt Pfleger in ukrainischen Zoo tot

Das Tier habe den 47-Jährigen in der Stadt Mena bei der Fütterung in den Hals gebissen.

Kiew. Im Norden der Ukraine ist ein Zoomitarbeiter von einem Tiger angegriffen und getötet worden. Das Tier habe den 47-Jährigen in der Stadt Mena bei der Fütterung in den Hals gebissen, berichteten Medien am Freitag. Der Zoodirektorin zufolge hatte der Pfleger die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet und war allein in den Käfig gegangen. Der Tierpark in der etwa 150 Kilometer nordöstlich von Kiew gelegenen Stadt hält neben Tigern auch Löwen, Pumas, Leoparden und Bären.