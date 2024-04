Tödliche Stürme fegten quer durch Amerika

Die schweren Unwetter in den USA forderten bislang 3 Todesopfer.

Wie CNN berichtet, kam es in den letzten Tagen zu einer Serie von Stürmen und Tornados, die vom Golf von Mexico bis hinauf nach Chicago eine Spur der Verwüstung mit sich zogen. Dabei wurden mehrere Häuser beschädigt und etliche Bäume umgerissen.

Mindestens 3 Tote und 10 Verletzte

Dabei wurden in Pennsylvania zwei Pensionisten von herabfallenden Ästen erschlagen, ein Mann in Kentucky starb bei einem Verkehrsunfall im Zuge der Unwetter. In Indiana wurden zudem zehn Verletzte gemeldet. Bergungs- und Aufräumaktionen sind im ganzen Land im Gange.