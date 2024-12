Tödliche Viren aus Labor verschwunden

Alarm in Australien: Aus einem Labor sind 323 Proben mit lebenden Viren verschwunden.

Wie der Gesundheitsminister des Bundesstaats Queensland nun öffentlich bestätigte, ereignete sich der Vorfall bereits 2021, wurde aber erst zwei Jahre später intern bemerkt. Was mit den Proben passierte, ist völlig unklar – eine Untersuchung ist im Gange.

"Anlass zur Sorge"

Gesundheitsminister Tim Nicholls spricht von einem „schwerwiegenden Verstoß gegen die Biosicherheitsprotokolle“. Die Proben verschwanden, nachdem ein Gefrierschrank kaputtgegangen war. Was mit den Virenproben geschah, ist völlig unklar und „gibt Anlass zur Sorge“, so der Minister.

Bei den Viren soll es sich um das Hantavirus, das Lyssavirus und das Hendravirus handeln. Alle drei Viren sind gefährlich und bis zu 60 Prozent tödlich.

Es gebe aber keine Beweise, dass die Proben gestohlen wurden, so Nicholls weiter. „Es ist schwierig, sich ein Szenario vorzustellen, bei dem die Öffentlichkeit gefährdet sein könnte“, so der Politiker. „Virus-Proben außerhalb eines Gefrierschranks mit niedriger Temperatur zerfallen sehr und sind nicht mehr infektiös.“ Eine Untersuchung soll nun herausfinden, was mit den Proben wirklich geschah und warum die Panne erst nach zwei Jahren entdeckt wurde.