× Frenkie Schinkels: Brief an den Teamchef

Der Brief an den Teamchef war mir ein Bedürfnis weil ...,

.... wir Österreicher neigen dazu die Dinge wenn sie gut laufen durch die rot-weiß-rote Brille zu sehen. Aber: Es könnte sein, dass wir am Freitag schon die Heimreise buchen müssen und es im letzten Spiel gegen die Niederlande um ein Strauß Rosen geht. Deshalb ist es mir wichtig mit dem Brief an Rangnick festzuhalten, dass er bis jetzt mit dem Material, dass ihm zu Verfügung steht, alles rausgeholt hat. Selbst bei einem möglichen Aus, sage ich: Wir sind auf dem richtigen Weg! Freuen wir uns auf die Zukunft mit Ralf Rangnick und dem Nationalteam. Aber insgeheim träume ich von unserem Aufstieg!

Lieber Teamchef!



Ich gebe zu, ich habe ein bisserl gebraucht, dass Du mich mit Deiner Fußball-Philosophie zu 100 Prozent überzeugen konntest. Ich habe geglaubt, Du nützt die österreichische Fußball-Nationalmannschaft als Sprungbrett, um etwas Größeres zu bekommen. Aber nach Deiner Absage an den FC Bayern München und Deinem Bekenntnis zu Rot-Weiß-Rot, bin ich richtig

von Dir angetan! Aber jetzt, wo der Druck einer ganzen Nation zu spüren ist für das entscheidende Spiel gegen die Polen, möchte ICH Dir den Druck nehmen und DICH zusätzlich motivieren: Teamchef bleib mutig!

Folge Deinem bisherigen erfolgreichen Weg mit der Nationalmannschaft und Deinem spielintensiven System. So hast Du die Herzen aller Österreicher erobert. Du hast uns den Stolz zurückgegeben, wir sind nicht mehr der Jausengegner von früher. Jetzt betrachtet man uns in ganz Europa als Geheimfavorit. Gegen Robert Lewandowski & Co. müssen wir zeigen warum. Verschwende keinen Gedanken, dass wir seit 30 Jahren gegen die Polen nicht mehr gewonnen haben. Das ist Schnee von gestern. Jetzt zählt nur die Zukunft. Und Du gestaltest diese im ÖFB hoffentlich genauso wie bei Deinen vorherigen Stationen. Du wolltest Kylian Mbappé kaufen, als ihn keiner kannte, hast Red Bull zu einem Fußball-Imperium aufgebaut.

Du bist Teamchef von eines Kaders mit 1 1/2 Stürmern. Marko Arnautovic hat viel geleistet, aber die Zukunft gehört der Jugend. Aber wo sind unsere jungen Stürmer? Christoph Baumgartner, unser Goalgetter in spe, ist ein offensiver Mittelfeld-Spieler. Daher lieber Teamchef: Deine Arbeit fängt erst nach der EURO an. Ich wünsche Dir viel Kraft und auch Glück und sage Dir: WIR STEHEN ALLE

HINTER DIR!

Dein Frenkie Schinkels