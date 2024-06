Miss Kroatien Ivana Knöll schwitzt für EM-Marathon

Wo das kroatische Nationalteam aufläuft, ist auch eine Frau nicht weit entfernt: Ivana Knöll.

Die in Deutschland geborene Miss Kroatien 2016 hat bei dieser Endrunde einen klaren Heimvorteil. Doch selbst nach der bitteren Auftakt-Niederlage gegen Spanien ist ihr das Lächeln nicht vergangen.

Croatian superfan Ivana Knoll spotted with some local Albanians ahead of Croatias match with Albania today



???????????????? pic.twitter.com/EQhGkTw8AT — squirms (@hrvat416) June 19, 2024

Auch in Hamburg begeisterte sie die Fans mit ihrem Anblick. Gewohnt im rot-weiß-karrierten engen Top strahlte sie mit der Sonne auf der Tribüne um die Wette. Damit sie die Reisestrapazen auch gut übersteht, schuftet das Model abseits des Fußballplatzes auch für ihre Top-Figur. Am Dienstag war sie noch in Berlin, gestern früh teilte sie schon ein Bild aus dem Fitness-Center in Hamburg, wo am Nachmittag ihre Kroaten zum zweiten Mal im Rahmen dieser EM aufliefen.

© APA ×

Doch schon bevor es im Stadion heiß her ging, feierte sie auf den Straßen Hamburgs. Sogar mit den albanische Fans verbrachte die 31-Jährige vor dem Spiel. Selbst bei den TV-Stationen ist der Edel-Fan mit Kult-Status mittlerweile heiß begehrt. Bei diesem Pensum ist es für Knöll doppelt wichtig sich stets für die nächste Reise fit zu halten.